Голод через пандемію COVID-19 може зачепити чверть мільярда людей — ООН

Про це повідомляє пресцентр ЗПС.

Згідно з останніми розрахунками, чверть мільярда жителів планети вже в цьому 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом з-за наслідків COVID19.

"Нині ВПП ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах", - йдеться у повідомленні.

WFP analysis shows that more than a quarter of a billion people could face severe hunger in 2020 due to the fallout from #COVID19.



We are pre-positioning 3-month stocks of food or cash assistance in or near the most fragile countries. 🍚🥣 pic.twitter.com/8R5YrVtvGz