Голод через пандемію COVID-19 може зачепити чверть мільярда людей — ООН

Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), через пандемію коронавірусу тільки цьогоріч близько чверті мільярда людей на планеті можуть постраждати від голоду, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресцентр ЗПС.

Згідно з останніми розрахунками, чверть мільярда жителів планети вже в цьому 2020 році, можуть зіткнутися з сильним голодом з-за наслідків COVID19.

"Нині ВПП ООН попередньо розміщує тримісячний запас продовольства в найбільш уразливих країнах", - йдеться у повідомленні.

WFP analysis shows that more than a quarter of a billion people could face severe hunger in 2020 due to the fallout from #COVID19.



We are pre-positioning 3-month stocks of food or cash assistance in or near the most fragile countries. 🍚🥣 pic.twitter.com/8R5YrVtvGz — World Food Programme (@WFP) May 12, 2020

Раніше директор Програми Девід Бізлі в інтерв'ю Guardian заявляв, що нинішня пандемія коронавірусу може призвести до голоду "біблійних масштабів".

За його словами, більш як 30 країн можуть випробувати масовий голод, а у 10 з цих країн вже понад 1 мільйон людей перебувають на межі голоду.

Бізлі вважає, що крихкі системи охорони здоров'я багатьох країн не зможуть впоратися з ситуацією, а економічна катастрофа, що наступить після пандемії, приведе до величезного навантаження на ресурси.

"Це більше, ніж просто пандемія - це пандемія голоду. Це гуманітарна і продовольча катастрофа", - переконаний він.