Прискореного виходу з карантину не буде – Шмигаль

Україна виходитиме з карантину поступово, у п'ять етапів, а не прискорено.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав у ранковому ефірі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо продовжувати (карантин - ред). Те, що ви називаєте прискореним, – ні. Є п'ять етапів виходу з карантину, ми зараз їх відпрацюємо і, відповідно, при прийнятті наступної дати ми будемо показувати, коли може бути кожний з етапів", - сказав Шмигаль.

За його словами, поки що міський громадський транспорт продовжує працювати в особливому режимі. Про його часткове відкриття можна говорити лише на третьому етапі, коли кількість тих, хто одужав, буде суттєво перевищувати кількість захворілих.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів із протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня діють певні послаблення.

Раніше Шмигаль заявляв про поетапний вихід з карантину - відповідно до зменшення захворюваності. Передбачено 5 етапів.

Станом на 9:00 12 травня в Україні 16 023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків.