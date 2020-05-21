Україна ще кілька місяців житиме у режимі "м’яких кроків" виходу з карантину - Аваков

Україна ще кілька місяців буде жити в режимі "м’яких кроків" виходу з карантину.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

"Україна виходить із ситуації з коронавіросную інфекцією досить достойно тому, що ми вчасно вжили правильні заходи та ввели карантин. Також треба подякувати тим, хто тримає дисципліну та медикам. З 25 травня будуть подальші послаблення карантину. Ще послаблення будуть з 1 червня, але в цілому декілька місяців ми будемо жити в режимі "м’яких кроків". Поки в нас не буде вакцини, не буде чіткого протоколу лікування, ми маємо бути дуже обережними", - сказав Аваков.

Міністр підкреслив, що поступово відкриваються пункти пропуску на кордонах з ЄС. Зокрема, раніше було ухвалене рішення про відкриття 66 пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

"У нас двосторонні відносини з нашими партнерами, і ми дивимося, які там правила, і крок за кроком відкриваємо пункти пропуску. Але зараз їхати в Румунію або Польщу може тільки той, хто має паспорт цієї країни або посвідку на проживання. Ми очікуємо, що цей режим зміниться десь у середині липня і ми зможемо відновитися в повному обсязі", - зауважив Аваков.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Напередодні, 20 травня, Кабінет міністрів ухвалив рішення про послаблення карантину з 22 травня. Зокрема, уряд дозволив відвідування з 25 травня дитячих садків.

Фото: МВС