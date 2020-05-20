Україна поновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордонах із Польщею та ще трьома країнами

Уряд схвалив постанову, яка передбачає відкриття 66 пунктів пропуску на кордонах з Польщею, Угорщиною, Словаччиною і Молдовою.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт розпорядження, яким передбачається відновити рух 66 пунктів пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проекту відновить повноцінний прикордонний рух на кордоні з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою і Республікою Молдова", - сказав він.

При цьому, за словами міністра, тимчасово будуть закриті пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв'язку з епідемічною ситуацією у цих країнах.

Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.

Станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 354 нові випадки.