Україна поновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордонах із Польщею та ще трьома країнами
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Міністерство внутрішніх справ розробило проєкт розпорядження, яким передбачається відновити рух 66 пунктів пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова. Реалізація проекту відновить повноцінний прикордонний рух на кордоні з Республікою Польща, Угорщиною, Словацькою Республікою і Республікою Молдова", - сказав він.
При цьому, за словами міністра, тимчасово будуть закриті пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією та Республікою Білорусь у зв'язку з епідемічною ситуацією у цих країнах.
Як повідомляв Укрінформ, з 17 березня пункти пропуску через державний кордон тимчасово закриті для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного та автомобільного (для автобусів) сполучення.
Станом на 9:00 20 травня в Україні 19 230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 354 нові випадки.