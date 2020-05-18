В Україну з Польщі через "Шегині" вже зайшли майже 2,9 тисячі осіб

Через пішохідний пункт пропуску «Шегині», який поновив роботу 16 травня, в Україну з Польщі вже зайшло майже 2,9 тисячі осіб.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"З часу відновлення роботи пункту пропуску «Шегині» у ньому перетнуло кордон на вхід в Україну майже 2,9 тисячі осіб. У другий день роботи через цей пункт пропуску прийшли з Польщі понад 1,8 тисячі осіб – майже вдвічі більше, ніж у перший", - ідеться у повідомленні.

Як повідомлялося, з 00.00 16 травня поновлено роботу пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці кордону, де обладнаний піший перехід. У ньому на сьогодні здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено.

Наразі на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску: «Шегині», «Ягодин», «Краківець», «Рава-Руська». У трьох останніх прикордонники пропускають лише осіб, які їдуть автотранспортом.

Водночас на вхід в Україну діють обмеження щодо іноземців та осіб без громадянства (окрім певних категорій).

Додаткових обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян щодо виходу з території України немає.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.