Для пішоходів відкрили пункт пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею

Відсьогодні, 16 травня, відновлено роботу пункту пропуску "Шегині". Це єдиний піший пункт пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Розпорядженням Уряду від 13 травня 2020 р. № 542-р з опівночі 16 травня 2020 року відновлено роботу пункту пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею. Це єдиний пункт пропуску на українсько-польській ділянці, де обладнаний піший перехід", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що наразі здійснюється пропуск громадян лише в пішому порядку, оскільки суміжною стороною роботу автомобільного напрямку не було відновлено.

Інформують, що до введення карантинних обмежень державний кордон у цьому пункті пропуску за добу пішки перетинало близько 2 тисяч осіб.

Станом на 08.00 16 травня через кордон пропущено майже 400 осіб. Всім громадянам, які прибули в Україну, охоронці кордону в обов’язковому порядку провели температурний скринінг. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено.

Для осіб, які прибули в Україну, передбачено двотижневий карантин. Окрім госпіталізації в обсерваторах, громадяни можуть погодитися на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «ДІЙ ВДОМА». Під час прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби перевірятимуть внесення особою інформації у додаток.

Прикордонники нагадали, що на вхід в Україну діють обмеження відносно іноземців та осіб без громадянства (окрім визначених категорій). Обмежень для громадян щодо виходу з території України немає. Однак варто врахувати, що суміжною стороною введені додаткові заходи на вхід до Республіки Польща, зокрема проходження двотижневого карантину.

Фото: dpsu.gov.ua