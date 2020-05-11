В українській армії - 41 хворий на COVID-19

Станом на ранок 11 травня серед військовослужбовців ЗСУ не зареєстрували нових випадків коронавірусу. Загалом наразі хворіє 41 військовий.

Про це повідомляє пресслужба Командування.

«Станом на 07.00 11 травня у Збройних Силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 54 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 39 осіб. За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано», - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними.

Фото: ДПСУ