В українській армії - 41 хворий на COVID-19
Про це повідомляє пресслужба Командування.
«Станом на 07.00 11 травня у Збройних Силах України хворіє 41 особа на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом за час пандемії одужали 54 особи та 2 летальних випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) – 314 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 39 осіб. За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано», - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з друзями та рідними.
Фото: ДПСУ