В Україні зафіксували 15 648 випадків коронавірусу, за добу - 416

В Україні станом на 11 травня зафіксували 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксували 416 нових випадків.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також згідно з цими даними, за добу від COVID-19 померли 17 осіб, одужали – 228.

Зазначається також, що у Києві виявлено 66 нових випадків, але не зафіксовано випадків смертей або одужань. У Київській області зафіксовано 28 нових випадків, одужали 49 хворих.

Крім того, у Чернівецькій області зафіксовано 56 випадків, у Рівненській – 52, у Львівській – 45.

Найбільше випадків смертей зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях - по 5, на Харківщині - 3.