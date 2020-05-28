Укрзалізниця відкрила продаж квитків іще на три поїзди

АТ "Укрзалізниця" відкрило продаж квитків ще на три поїзди - до Черкас, Шостки і Кропивницького.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на три поїзди: №782/781 сполученням Київ — Черкаси, №786/785 Київ — Шостка; №790/789 Київ — Кропивницький", - ідеться у повідомленні.

Таким чином, уже відкрито продаж квитків на 29 поїздів, зазначили в компанії. Квитки наразі можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

В Укрзалізниці наголошують, що пасажирів допускатимуть до поїздів виключно в захисних масках. Температурний скринінг буде здійснюватися при перевірці квитків у поїздах Інтерсіті та при посадці до вагона в нічних поїздах.

Крім того, буде проводитися санобробка вагонів перед кожним рейсом поїзда та після рейсу, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Про подальше відновлення руху поїздів та відкриття продажу квитків компанія повідомлятиме додатково.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" 26 травня відкрила продаж квитків на деякі поїзди, які почнуть курсувати вже з 1 червня 2020 року. Загалом у компанії планують із 1 червня запустити 42 поїзди, з яких 10 — Інтерсіті+ та 32 — далекого сполучення.

В Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення.

Другий етап пом’якшення карантинних заходів розпочався 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.