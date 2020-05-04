"Усім хочеться на волю": Кличко анонсував послаблення карантину в Києві

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці планують почати перший етап виходу з карантину 12 травня, з огляду на епідеміологічну ситуацію.

Про це він поінформував на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заради безпеки людей і заради відновлення справедливості має бути чіткий план і рівні умови дотримання та послаблення обмежень. І сьогодні на засіданні уряду я донесу свою позицію. Київ перший етап такого плану оприлюднив, і виходячи з епідеміологічної ситуації, сподівається запроваджувати його з 12 травня", - сказав Кличко.

Він зазначив, що треба зважувати всі ризики – і соціальні, й економічні.

"Не діяти поспіхом, щоб не оступитися. Я розумію, що всі втомилися від карантину і всім хочеться на волю. Але не можна нехтувати безпекою і своїм здоров’ям. До того ж у ситуації, коли світ очікує на другу хвилю вірусу восени", - сказав він.

Як повідомлялося, столична влада підготувала план першого етапу виходу з карантинних обмежень у столиці.

Станом на 4 травня у Києві зафіксовано 1535 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.