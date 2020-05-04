Карантин продовжать до 22 травня – Шмигаль

Кабінет міністрів має намір продовжити карантин до 22 травня.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас так само пом'якшення карантину не означає його повне зняття. Карантин буде продовжений зараз до 22 травня, а далі ми будемо дивитися, як буде рухатися пандемія у світі і як буде відбуватися коливання кривої захворюваності в Україні", - сказав Шмигаль.

Він наголосив на тому, що Україна має правильно завершувати процес скасування карантину, адже якщо вийти повністю з карантину зараз, то це означатиме, що протягом двох місяців даремно тримали протикарантині заходи, і ми просто втратили час.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив 5-етапний план виходу України з карантину. За його словами, реалізація цього плану може розпочатися з 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Станом на 4 травня, за даними ЦГЗ, в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.