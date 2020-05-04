Україні прогнозують згасання пандемії влітку, а потім - другу хвилю

Дослідники Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського спрогнозували можливий подальший розвиток коронавірусу в Україні.

Про це йдеться на сайті Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

"Перше форсайтне дослідження Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» від 04.04.2020 показало, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року. Після досягнення цього максимуму, внаслідок жорстких карантинних заходів в країні, мав би відбутися «злам» попередньої тенденції і розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання (функція кількості захворювань на COVID-19 мала змінити характер з експоненціального на лінійний). В цілому, в третій декаді квітня 2020 року так це і відбулося", — йдеться в повідомленні.

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У центрі пояснили, що до третьої декади травня 2020 року найімовірнішим буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні у півтора-два рази вища, ніж у країнах Європи), найнижчим відсотком проведених тестів на коронавірус (у 3,5-8 разів нижчим, ніж у Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.

Науковці додали, що протягом третьої декади травня найімовірнішим може бути пік пандемії. Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров’я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення. Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії, додали у центрі.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 418 нових випадків.