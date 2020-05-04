Україні прогнозують згасання пандемії влітку, а потім - другу хвилю

Україні прогнозують згасання пандемії влітку, а потім - другу хвилю

Дослідження
Укрінформ
Дослідники Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського спрогнозували можливий подальший розвиток коронавірусу в Україні.

Про це йдеться на сайті Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку.

"Перше форсайтне дослідження Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» від 04.04.2020 показало, що для України функція швидкості змінювання кількості випадків COVID-19 набуває свого максимуму на 51-52 день від першого зареєстрованого хворого, а саме на другу половину квітня 2020 року. Після досягнення цього максимуму, внаслідок жорстких карантинних заходів в країні, мав би відбутися «злам» попередньої тенденції і розпочатися зниження швидкості зростання кількості випадків захворювання (функція кількості захворювань на COVID-19 мала змінити характер з експоненціального на лінійний). В цілому, в третій декаді квітня 2020 року так це і відбулося", — йдеться в повідомленні.

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У центрі пояснили, що до третьої декади травня 2020 року найімовірнішим буде наростання пандемії із змінним характером (лінійне зростання може тимчасово переходити в експоненціальне і навпаки). Це пояснюється найгіршим в Європі дотриманням режиму карантину (мобільність автомобільного та пішого пересування в Україні у півтора-два рази вища, ніж у країнах Європи), найнижчим відсотком проведених тестів на коронавірус (у 3,5-8 разів нижчим, ніж у Європі), одним з найвищих в Європі відсотком інфікованих лікарів (19,1% від загальної кількості хворих) та деякими іншими несприятливими факторами.

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Науковці додали, що протягом третьої декади травня найімовірнішим може бути пік пандемії. Повільне згасання пандемії коронавірусу може відбуватися протягом найтеплішої пори року в Україні, з кінця травня до кінця серпня 2020 року, по мірі поступового набуття населенням колективного імунітету, покращенням роботи системи охорони здоров’я, підвищенням соціальної відповідальності і свідомості населення. Протягом осінньо-зимового періоду 2020-2021 років не виключена поява другої хвилі пандемії, додали у центрі.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 418 нових випадків.

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