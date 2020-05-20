В Україні підтвердили 19 230 випадків коронавірусу, з них за добу - 354

Станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 354 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 19 230 людей, з них 1376 дітей та 3757 медпрацівників" - сказав Степанов.

Він додав, що за добу зафіксовано 16 летальних випадків, одужало 323 особи. Загалом в Україні одужало 5955 осіб, а кількість летальних випадків сягнула 564-ох.

За словами Степанова, найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 54, у Києві - 51, а також у Волинській області - 41.

Міністр уточнив, що за попередню добу проведено 8568 тестувань методом ПЛР.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, коронавірусом у світі інфіковано 4 988 831 особу, з них 1 959 137 людей одужало і 324 958 померло.