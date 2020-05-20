В Україні підтвердили 19 230 випадків коронавірусу, з них за добу - 354
Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіло 354 осіб. Загалом за весь час пандемії захворіло 19 230 людей, з них 1376 дітей та 3757 медпрацівників" - сказав Степанов.
Він додав, що за добу зафіксовано 16 летальних випадків, одужало 323 особи. Загалом в Україні одужало 5955 осіб, а кількість летальних випадків сягнула 564-ох.
За словами Степанова, найбільше випадків коронавірусу за останню добу зафіксовано у Чернівецькій області - 54, у Києві - 51, а також у Волинській області - 41.
Міністр уточнив, що за попередню добу проведено 8568 тестувань методом ПЛР.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, коронавірусом у світі інфіковано 4 988 831 особу, з них 1 959 137 людей одужало і 324 958 померло.