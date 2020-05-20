У світі зареєстрували майже 5 мільйонів випадків Covid-19

Станом на ранок 20 травня коронавірусом в світі захворів 4 988 831 осіб, зокрема 1 959 137 одужали і 324 958 померли.

Про це свідчать дані Worldometer.

У США зареєстровано 1 570 583 випадки, з них 93 533 людей померли і 361 180 одужали.

В Іспанії та Бразилії кількість випадків становить 278 803 і 271 885 відповідно.

Найбільша кількість нових випадків було зафіксовано в Мексиці — 2 713 за сьогодні (54 346 всього) і 334 нових смерті (5 666 всього).У Пакистані сьогодні виявили 1 932 нових випадку (45 898 всього).