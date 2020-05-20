У Росії смертність від COVID-19 серед медиків у 16 разів перевищує світовий рівень - ЗМІ

Смертність від коронавірусної інфекції серед медичного персоналу в Росії в 16 разів вища, ніж у країнах з подібними масштабами епідемії.

Відповідні підрахунки провів правозахисний портал «Медіазона».

«У Росії від коронавірусу загинули щонайменше 186 медичних працівників. Якщо вірити офіційній статистиці, то виходить, що кожен 15-й померлий від COVID-19 в країні - медик. Це в 16 разів більше, ніж у шести країнах, де епідемія набула подібних масштабів», - йдеться у повідомленні.

За оцінками видання, частка медиків у загальній кількості смертей від коронавірусної інфекції у РФ - майже 7%. Для порівняння, в Італії цей показник становить 0,65%, у США - 0,48%, в Ірані - 1,59%.

За припущенням «Медіазони», ситуацію зі смертністю серед російських лікарів можна пояснити заниженою статистикою загалом щодо померлих від COVID-19, а також високим професійним ризиком через те, що медикам бракує засобів індивідуального захисту.

Також указується, що дві третини підтверджених виданням смертельних випадків, які пов’язані з коронавірусом, серед лікарів припадають на чотири регіони: Москву, Московську область, Петербург і Дагестан. Близько половини померлих медиків - молодший і середній медичний персонал, найчастіше від COVID-19 у Росії помирають медсестри.

Як повідомлялося, на 19 травня в Росії кількість інфікованих коронавірусом сягнула 299 941, померли 2837 осіб.