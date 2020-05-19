У Росії кількість випадків COVID-19 наближається до 300 тисяч

За минулу добу в Російській Федерації було зафіксовано 9246 нових випадків зараження коронавірусом, загалом у країні - 299 504 інфікованих.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавірус.рф.

За його даними, за добу найбільше нових випадків зараження виявлено в Москві - 3545 (загальна кількість - 149 607, тож, показники столиці РФ вперше становили менше половини офіційно зареєстрованих загальноросійських випадків), далі Підмосков'я - 898 тисяч, Петербург - 453 тис.

За минулу добу, згідно з офіційними даними, в Росії померли 115 осіб, у яких була підтверджена коронавірусна інфекція, загалом - 2833 особи.

Одужали 75 934 особи (+5906 осіб за добу).

За даними Worldometer станом на ранок вівторка 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 в світі наблизилася до 5 млн - 4 907 135. При цьому кількість померлих з коронавірусом - 320 392. А кількість пацієнтів, які одужали, - близько 2 млн.