Париж: Кордони ЄС залишатимуться закритими для іноземців на невизначений час

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що кордони Європейського Союзу залишатимуться закритими для іноземців, нерезидентів європейської спільноти на невизначений час.

З такою заявою він виступив під час прямого ефіру на телеканалі LCL, який розмістив новину на своїй сторінці у Twitter, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Кордони за межами #ЄС залишаться закритими. Іноземець за межами Європи не може в’їхати», - сказав він.

Французький міністр також зауважив, що усім туристам, які з середи прибуватимуть до Франції з-за меж ЄС, буде пропонуватися добровільно перебувати на карантині упродовж 2-х тижнів.

Раніше повідомлялося, що згідно з вимогами національної стратегії виходу з карантину, усі громадяни Франції, які мають симптоми коронавірусної хвороби, отримають результати вірусологічного тестування не пізніше, ніж за 48 годин.

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За даними Worldometer, усього у Франції зареєстровано 179 927 випадків захворювання на коронавірус. Станом на ранок вівторка, 19 травня, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 894 222. При цьому число померлих із коронавірусом – 320 181. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 908 065.