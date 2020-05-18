Іспанія відкриє кордони для туристів наприкінці червня

Іспанія прагне відкрити кордони для іноземних туристів наприкінці червня, після того як буде скасовано заборону на подорожі для своїх громадян.

Про це повідомляє Mirror.

"Іспанія прагне відкрити кордони для відвідувачів наприкінці червня, коли запроваджені в країні карантинні обмеження будуть повністю зняті. Таке рішення було оголошено сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Абалос заявив, що відкриття кордонів відбуватиметься паралельно з дозволом на поїздки в межах Іспанії.

"Як тільки ми, іспанці, зможемо подорожувати між регіонами, іноземці зможуть приїхати до Іспанії", - додав урядовець.

"Сподіваюся, з кінця червня ми відновимо туристичну діяльність", - сказав Абалос.

На туристичну галузь припадає понад 12% ВВП Іспанії.

Іспанія, одна з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 країн, де зафіксовано 27 650 летальних випадків та 231 350 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальні, одужало 1 864 266 осіб.

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