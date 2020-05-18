Іспанія відкриє кордони для туристів наприкінці червня
Про це повідомляє Mirror.
"Іспанія прагне відкрити кордони для відвідувачів наприкінці червня, коли запроваджені в країні карантинні обмеження будуть повністю зняті. Таке рішення було оголошено сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Міністр транспорту Іспанії Хосе Луїс Абалос заявив, що відкриття кордонів відбуватиметься паралельно з дозволом на поїздки в межах Іспанії.
"Як тільки ми, іспанці, зможемо подорожувати між регіонами, іноземці зможуть приїхати до Іспанії", - додав урядовець.
"Сподіваюся, з кінця червня ми відновимо туристичну діяльність", - сказав Абалос.
На туристичну галузь припадає понад 12% ВВП Іспанії.
Іспанія, одна з найбільш постраждалих від пандемії COVID-19 країн, де зафіксовано 27 650 летальних випадків та 231 350 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Як повідомлялося, згідно з даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальні, одужало 1 864 266 осіб.
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