Відпочинок після карантину: коли Туреччина чекає на перших іноземних туристів
Про це заявив міністр туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Якщо не станеться нічого особливого, то старт туристичного сезону розпочнеться з внутрішнього туристичного руху орієнтовно 28 травня. Ми вважаємо, що напрямок міжнародного туризму стартує з певними країнами після середини червня», - сказав міністр.
Він запевнив, що країна вживає всіх необхідних кроків для безпеки туристів в умовах коронавірусу.
«Ми вжили необхідних кроків. Маємо гарантувати повну безпеку. Для цього ми розпочали детальну програму сертифікації. Це вперше у світі, ЄС вирішив провести подібну роботу», - сказав Нурі Ерсой.
Він припустив, що першими країнами, з якими буде відновлено авіазв’язок та звідки в Туреччину прибудуть перші закордонні туристи, будуть Китай та Південна Корея.
Як відомо, цього тижня в Туреччині було оприлюднено вимоги до сертифікації готелів, після забезпечення яких та проходження процедури контролю надаватиметься документ про можливість приймати туристів.