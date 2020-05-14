COVID-відпочинок 2020 по-турецьки

Анкара розробила вимоги до сертифікації готелів

Міністр туризму Туреччини закликає ставитися до викликів 2020 року як до ДТП світового масштабу. Ще до епідемії турки розраховували прийняти цього року 58 млн туристів, а наступного – 63. Вони й досі переконані, що туристичний сектор чекає швидке відновлення, і сподіваються на високі показники у 2023 році, коли країна відзначатиме 100-річчя заснування республіки, – 75 млн туристів.

Проте цього року вже очевидно, що запланованої кількості відвідувачів та доходів отримати не вдасться. Утім, уже в червні очікують на перших туристів з-за кордону, приймати яких зможуть лише ті готелі, ресторани, туристичні місця, які пройшли сертифікацію.

ЄДИНА СИСТЕМА ВИМОГ – 132 КРИТЕРІЇ

Про сертифікацію готелів заговорили ще у квітні, коли стало зрозуміло, що ситуацію в державі з поширенням коронавірусу взято під контроль і є надія, що COVID-19 відступатиме, а туристи шукатимуть можливості «наступу» на відомі туристичні курорти.

Документ щодо сертифікації готелів, надісланий ключовим гравцям турсфери на початку тижня, містить 132 критерії, виконання яких дасть змогу готелям відкритися. Він передбачає окремі розділи на кшталт «прибуття гостей у готель», «охорона», «їжа та напої», «фітнес-салони та СПА», «анімаційні салони», «басейни та пляжі», «доставка до готелів», «гострий стан та ізоляція» тощо.

Отже, який буде сервіс і чи постраждає він від безпекових ковід-заходів? Що буде з «олінклюзивом» та «шведським столом»?

Так ось і те, й інше залишаються, але в модифікованому вигляді. Зокрема, гості не матимуть такого контакту з їжею, як раніше. Усі страви перебуватимуть за склом, накладатиме їх на тарілки персонал.

Основним критерієм для сертифікації готелів стане дотримання вимог дистанціювання. Наприклад, між стільцями в ресторанах відстань має бути 60 см, а між столами – 1,5 м. У місцях потенційного скупчення людей буде нанесено розмітку для дотримання дистанції. Після кожного використання столів та стільців їх дезінфікуватимуть спиртовмісними засобами.

СПА ТА ХАМАМИ ПРОДОВЖАТЬ РОБОТУ

СПА-центри, турецькі хамами й фітнес-центри також будуть відкриті та обслуговуватимуть клієнтів. Основна вимога – дистанція та обмеження в часі. Максимальний час роботи – 30 хвилин, далі – прибирання та дезінфекція протягом 15 хв. Окрім того, приміщення має залишатися порожнім протягом 12 годин у неробочий час. Кількість відвідувачів також буде обмежено.

Працюватимуть басейни. Рівень хлору у воді має становити 1-3 проміле у відкритих басейнах і 1-1,5 проміле – у закритих.

Під час транспортування гостей до готелю всі мають бути в масках, що їх забезпечує транспортний засіб. Також обов’язковою буде дезінфекція салонів, усіх елементів, з якими контактують пасажири.

Також постійно здійснюватиметься контроль температури гостей – від моменту їхнього прибуття в готель.

До номерів багаж доставлятимуть самі гості.

ЧИСТОТА, ДЕЗІНФЕКЦІЯ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ

Розділи документа, де йдеться про утримання приміщень та забезпечення харчування, описані найбільш докладно. Зокрема загальноорганізаційні заходи передбачають підготовку персоналу – як правильно мити руки, реагувати на непередбачувані ситуації тощо. Усі інструкції мають бути перекладені щонайменше трьома мовами. Готель повинен забезпечити безперешкодний доступ туристів до захисних і дезінфікуючих засобів.

Платежі здійснюватимуться безконтактно: картками або в онлайн-режимі.

Багато уваги приділено кухні. Ідеться про постачання і зберігання продуктів, контроль чистоти повітря й поверхонь, заміну вентиляційних фільтрів, прибирання, якість питної води, заборону носіння прикрас персоналом, утилізацію харчових відходів і таке інше. Загальний підхід такий: ідеальна чистота, постійна дезінфекція, уникнення зайвих контактів, дотримання дистанції та всіх установлених правил.

Дотримання правил вимагатимуть як від персоналу, так і від гостей. Водночас у Туреччині чекають на відповідальних та свідомих туристів, готових стояти в чергах за сніданком із дотриманням 1,5-метрової дистанції.

Звісно ж, у готелях готуються й до можливих випадків інфікування. При легкій формі – до ізоляції гостей, при гострих – до госпіталізації. Розроблено також протоколи дій, інструкції для гостей та персоналу в разі виявлення хвороби. МОЗ Туреччини надало перелік медичних установ, готових приймати пацієнтів.

НІМЦІ МАЮТЬ БУДУТЬ ПЕРШИМИ

Традиційно Туреччину масово відвідуватимуть туристи з Німеччини. Очікується, що 14 червня у ФРН буде знято заборону на подорожі. У Туреччині не розраховують на туристичне паломництво після відкриття кордонів, радше на поступове та поетапне відновлення турпотоків. Зокрема, в Анталії сподіваються прийняти 1 млн німців. Українці – також у переліку очікуваних гостей. В Анталії вважають, що цього року з нашої держави прибуде понад 300 тисяч туристів. Зокрема в серпні – 130 тисяч, у вересні – 113, жовтні – 63, листопаді – 3-4 тисячі.

У міністерстві туризму, однак, зазначили, що поки країни не подолають піку поширення коронавірусу та не візьмуть ситуацію під контроль, про відновлення туристичних потоків годі й говорити.

З Росії очікують туристів у серпні (майже 2,5 млн). З Великої Британії може прибути майже 200 тисяч відпочивальників, із Польщі – майже 190, зі скандинавських країн – понад 150, з Румунії – майже 150, з Чехії та Словаччини – майже 140, країн Балтії – понад 90 тисяч.

Цього року в мінтуризму сподіваються на відкриття 50-60% готелів, вважаючи за важливе зберегти й підтримати авторитет туристичної галузі Туреччини, яка здобувала його десятиліттями.

З позитивних прогнозів – зростання популярності зеленого туризму та розквіт автокемпінгів, але правила для цих сфер – ще в процесі розробки.

КОНТРОЛЬ І ЩЕ РАЗ КОНТРОЛЬ

Усякі правила мають сенс, якщо їх дотримуються. Контроль мають здійснювати аудиторські компанії, дані виставлятимуться у відкритому доступі.

Оприлюднення правил сертифікації викликало жваве обговорення в турецьких ЗМІ. Поки що документ стосується лише готелів. Але, крім них, детальних інструкцій чекають перевізники та організатори екскурсій.

Досі не зрозуміло, чи тестуватимуть усіх туристів, котрі прибувають у країну, і як це робитимуть.

Туреччина хоче, аби її досвід щодо підготовки туристичної сфери до сезону, зокрема сертифікація готелів, був визнаний на міжнародному рівні.

Уже наступного тижня має бути оприлюднено більш докладний та масштабний документ про особливості організації турсезону-2020. Безсумнівно, він буде гарячий, але не через наплив туристів, а через проблеми, що їх доведеться в стислі строки розв’язувати, аби туристичний сезон взагалі стартував і успішно відбувся.

Ольга Будник, Анкара

Фото: АА та з відкритих джерел