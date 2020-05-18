Макрон розкритикував країни ЄС, які повністю закрили кордони в умовах пандемії
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній відеопресконференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель після проведених у понеділок лідерами віртуальних переговорів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Франція і Німеччина жорстко закрили зовнішні кордони ЄС. Але всередині Євросоюзу ми діємо інакше… Та інші європейські країни не відреагували так само й закрили свої кордони із сусідами (країнами ЄС – ред.), що негативно впливає на репутацію Європи», - сказав французький лідер.
При цьому він наголосив, що коронавірус не має кордонів і завдав удару всій Європі.
Макрон нагадав, що Франція і Німеччина ввели обмеження на перетин кордонів у межах ЄС, але не заборонили переміщатися особам, які працюють в інших країнах. Дозвіл перетину також мають транспортні засоби, які перевозять важливі товари, включаючи медичну продукцію і продукти харчування.
Президент Франції додав, що в умовах пандемії Європа повинна мати «гуманне обличчя і солідарність у збереженні життів». Наприклад, за словами Макрона, Німеччина, Швейцарія, Люксембург, Австрія прийняли на лікування близько 200 французьких пацієнтів.
Як відомо, серед країн-членів, які повністю закрили свої кордони, включаючи внутрішні – з країнами ЄС – є Польща.
Станом на середину дня понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужало 1 864 266 осіб.