Макрон розкритикував країни ЄС, які повністю закрили кордони в умовах пандемії

Країни-члени, які вжили заходів із повного закриття своїх кордонів із сусідами по ЄС, псують репутацію Європи.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній відеопресконференції із канцлером Німеччини Ангелою Меркель після проведених у понеділок лідерами віртуальних переговорів, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Франція і Німеччина жорстко закрили зовнішні кордони ЄС. Але всередині Євросоюзу ми діємо інакше… Та інші європейські країни не відреагували так само й закрили свої кордони із сусідами (країнами ЄС – ред.), що негативно впливає на репутацію Європи», - сказав французький лідер.

При цьому він наголосив, що коронавірус не має кордонів і завдав удару всій Європі.

Макрон нагадав, що Франція і Німеччина ввели обмеження на перетин кордонів у межах ЄС, але не заборонили переміщатися особам, які працюють в інших країнах. Дозвіл перетину також мають транспортні засоби, які перевозять важливі товари, включаючи медичну продукцію і продукти харчування.

Президент Франції додав, що в умовах пандемії Європа повинна мати «гуманне обличчя і солідарність у збереженні життів». Наприклад, за словами Макрона, Німеччина, Швейцарія, Люксембург, Австрія прийняли на лікування близько 200 французьких пацієнтів.

Як відомо, серед країн-членів, які повністю закрили свої кордони, включаючи внутрішні – з країнами ЄС – є Польща.

Станом на середину дня понеділка 18 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 4 819 337, з них 316 961 летальний, одужало 1 864 266 осіб.