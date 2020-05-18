Коронакриза: Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів

Німеччина і Франція погодили пакет допомоги Європі в 500 млрд євро для подолання наслідків кризи, пов'язаної з пандемією коронавірусу.

Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель після відеоконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми хочемо зробити фонд у розмірі 500 млн євро, які підуть в бюджет ЄС", - заявила Меркель, уточнивши, що йдеться не про кредити.

За її словами, потрібен фонд відбудови (recovery fund). Німеччина і Франція інтенсивно дискутували про те, як він має виглядати, і вирішили, що він має бути направленим на те, щоб всі країни Європи, які, хоч і по різному, зачепила криза, вийшли з неї за мінімальними втратами. Таке завдання потребує "надзвичайної разової підтримки", яку Німеччина і Франція готові надати. Гроші підуть на підтримку найбільш вражених секторів і регіонів.

За словами канцлера, пакету допомоги, погодженого раніше міністрами фінансів ЄС, недостатньо. Тому нинішня пропозиція стане "спільним німецько-французьким внеском у подолання кризи, спричиненої пандемією".

Обидва лідери погодилися, що це є "найгіршою кризою ЄС в його історії", яка потребує "спеціальних відповідей".

Меркель зазначила, зо в ЄС 27 членів, але Берлін і Париж повинні надати "імпульс для пошуку спільного європейського рішення" з метою вийти з кризи не слабими, а посиленими, об’єднаними і солідарними. Європа повинна триматися разом, підкреслила Меркель.

Як повідомлялося, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію захворювання COVID-19, викликаного новим коронавірусом.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що наслідки пандемії уже спричинили початок рецесії для глобальної економіки.

За даними доповіді ООН, найбільше від кризової ситуації через пандемію постраждають фермери, малі та середні підприємства, самозайняті громадяни. "Криза, викликана пандемією COVID-19, занурює світову економіку в рецесію з історичними рівнями безробіття та бідності", - йдеться в доповіді.

Фото: @RegSprecher