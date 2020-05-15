Коронакриза: у бюджет Євросоюзу просять закласти €2 трильйони

Новий довгостроковий бюджет Євросоюзу на період після 2020 року має включати ресурси на економічне і соціальне відновлення країн-членів після кризи коронавірусу в обсязі 2 трильйонів євро.

Про це йдеться у резолюції Європарламенту, яка була прийнята у п’ятницю більшістю голосів під час пленарного засідання у Брюсселі, повідомляється на сайті ЄП.

«Європарламент наполягає на тому, що новий фонд відновлення та трансформації повинен мати обсяг у 2 трильйони євро, бути профінансованим шляхом видання довгострокових відновлювальних бондів (боргових зобов’язань), розповсюджуватися шляхом кредитів та через гранти, прямі виплати для інвестицій та рівного розвитку», - йдеться у повідомленні.

Депутати підкреслили, що створення такого Фонду відновлення має мати наслідком збільшення Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки, а не зменшення її показників. Європейські політики закликали Єврокомісію не використовувати «сумнівні мультиплікатори» для представлення амбітних цілей оновленого бюджету та не вдаватися до «фінансового чаклунства» під час його розробки, оскільки зараз йдеться про надійність Євросоюзу та довіру до нього.

Депутати наголосили, що наполягатимуть на суттєвому збільшенні Багаторічної фінансової перспективи ЄС та висловили готовність використати право вето, якщо вимоги Європарламенту не будуть почуті в інших євроінституціях.

За резолюцію, яка була ухвалена 15 травня, проголосували 505 депутатів, 119 – проти, 69 – утрималися.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 15 травня коронавірус COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, із них 303 405 умерли, 1 704 268 пацієнтів одужали.