Кількість випадків COVID-19 у Бельгії перевищила 54,5 тисячі

У Бельгії загальна кількість людей, інфікованих COVID-19 продовжує зростати, хоча меншими темпами, ніж кілька тижнів тому. За добу зареєстровано ще 356 осіб, інфікованих коронавірусом, що довело загальну кількість інфікованих з початку пандемії до 54 644 осіб.

Такі дані 15 травня наводить бельгійське видання «The Brussels Times».

«За повідомленням Федерального Міністерства охорони здоров’я, у 356 нових пацієнтів тести на коронавірус виявилися позитивними. 248 з них проживають у Фландрії, 80 – у Валлонії, 28 – в Брюсселі. Це довело загальну кількість випадків у Бельгії з початку пандемії, до 54 644. Це число включає людей з активною хворобою, тих, хто одужали, та людей, що померли від наслідків вірусу», - йдеться у повідомленні.

Протягом доби з COVID-19 були госпіталізовані 67 осіб, 190 – виписані після одужання. Загальна кількість людей з цим діагнозом складає 1 862 особи. 360 з них перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

За добу від коронавірусу померли ще 56 осіб, що довело загальну кількість загиблих від цієї хвороби у Бельгії до 8 959 осіб.

Загалом у світі станом на 15 травня COVID-19 діагностували у 4 526 905 осіб, з них – 303 405 людей померли, 1 704 268 одужали.

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