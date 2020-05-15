"Формула-1": влада Бельгії дозволили провести "Гран-прі" без глядачів
Укрінформ
Влада дозволила провести гонку "Гран-прі Бельгії" чемпіонату світу з автогонок "Формули-1" при порожніх трибунах.
Гонка може відбутися 30 серпня, повідомляє Sporza.be.
Тепер бельгійської стороні необхідно узгодити дату з керівництвом "Королівських гонок".
Новий сезон "Формули-1" призупинено через пандемію коронавируса, в чемпіонаті поки не проведено жодної гонки, десять етапів скасовано або перенесено. Очікується, що сезон почнеться етапом в Австрії 3-5 липня.
Фото: sporza.be.