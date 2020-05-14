"Формула-1": Ріккардо переходить в "Макларен", Сайнс - у "Феррарі"

Команда чемпіонату світу з автогонок "Формули-1" - "Макларен" оголосила про підписання контракту з пілотом Даніелем Ріккардо, який замінить після переходу у "Феррарі" Карлоса Сайнса.

Про це повідомляє Twitter британського спортивного телеканалу Sky Sports.

Про терміни договору інформації поки немає, але відзначається, що контракт на кілька років.

30-річний Ріккардо з 2019 року виступає за "Рено", однак продовжувати контракт, який завершується в кінці цього року, австралійський гонщик не буде.

Карлос Сайнс в свою чергу йде з "Макларена" у "Феррарі" на місце чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Раніше "Феррарі" і Феттель оголосили про припинення співпраці.