"Формула-1": ЗМІ назвали майбутню команду Феттеля

Чотириразовий чемпіон світу з автогонок "Формули-1" Себастьян Феттель може підписати контракт з "Маклареном".

Про це повідомляє Motorprofis.

За інформацією видання, угода планується на один рік. У контракті передбачать опцію продовження, якщо сторони будуть задоволені результатом сезону.

12 травня стало відомо, що після завершення сезону-2020 німець залишить команду "Феррарі".

Феттель виступає у "Формулі-1" з 2007 року. За кермом боліда "Ред Булл" він чотири рази ставав чемпіоном "королівських гонок". У "Феррарі" він виступає з сезону-2015.

На фото: Себастьян Феттель (Ferrari, Red Bull Photofiles).