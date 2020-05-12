Формула-1: Феттель залишить команду Ferrari в кінці сезону

Італійська команда Ferrari офіційно оголосила, що не подовжуватиме контракт із 32-річним німецьким автогонщиком Себастьяном Феттелем.

Про це повідомляє Motorsport.com із посиланням не пресслужбу команди Ferrari.

"Команда Ferrari опублікувала прес-реліз, в якому повідомила про припинення співпраці з Себастьяном Феттелем в кінці цього сезону", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив керівник італійської команди Маттіа Бінотто, у цього рішення не було якоїсь однієї причини: "…Просто ми, бажаючи один одному виключно добра, прийшли до висновку, що в цей момент для нас буде краще піти різними шляхами".

Себастьян Феттель зі свого боку зазначив, що "домогтися максимально можливих результатів можна, лише перебуваючи в повній гармонії".

"Ми ж з командою усвідомили, що після закінчення цього сезону у нас немає бажання продовжувати співпрацю. Фінансовий фактор не зіграв в цьому ролі. Швидше, події останніх місяців змусили в черговий раз замислитися про життєві пріоритети - і найближчим часом я збираюся всерйоз обміркувати своє майбутнє", - прокоментував ситуацію гонщик.

Нагадаємо, що нинішній сезон "Формули-1" стане для Феттеля шостим в складі Ferrari. До цього німецький пілот виграв у складі італійської команди 14 гонок і двічі став віцечемпіоном світу.

Фото: motorsport.com