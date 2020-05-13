У Чернівцях дозволили працювати салонам краси, стоматологіям і ремонтним майстерням
Про це повідомляє Чернівецька міська рада.
"Враховуючи урядове рішення про послаблення карантинних обмежень, рекомендації Головного державного санітарного лікаря України, потребу населення в отриманні необхідних для забезпечення життєдіяльності побутових послуг міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 травня дозволила на території міста Чернівці надання стоматологічної допомоги, роботу перукарень та салонів краси, ремонтних майстерень побутового обслуговування населення", - йдеться у повідомленні.
Роботу зазначених закладів дозволили за умови дотримання вимог відповідних постанов головного державного санітарного лікаря України.
Крім того, міська комісія з питань ТЕБ та НС скасувала заборону на відвідування кладовищ, залишивши у силі вимогу здійснювати поховання померлих, проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил.
"Водночас міська комісія вирішила звернутися до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з пропозиціями щодо визначення порядку відновлення на території міста Чернівці роботи ринків непродовольчої групи товарів, діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба, роботи магазинів непродовольчих товарів з дотриманням вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 року №17 та №18", - додали у міській раді.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.
У Чернівецькій області зафіксували вже 2444 випадки COVID-19. Із них 94 людини померли, 429 пацієнтів одужали.