У Чернівцях дозволили працювати салонам краси, стоматологіям і ремонтним майстерням

У Чернівцях міська комісія з питань ТЕБ та НС дозволила роботу салонів краси, ремонтних майстерень та надання стоматологічної допомоги.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

"Враховуючи урядове рішення про послаблення карантинних обмежень, рекомендації Головного державного санітарного лікаря України, потребу населення в отриманні необхідних для забезпечення життєдіяльності побутових послуг міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 травня дозволила на території міста Чернівці надання стоматологічної допомоги, роботу перукарень та салонів краси, ремонтних майстерень побутового обслуговування населення", - йдеться у повідомленні.

Роботу зазначених закладів дозволили за умови дотримання вимог відповідних постанов головного державного санітарного лікаря України.

Крім того, міська комісія з питань ТЕБ та НС скасувала заборону на відвідування кладовищ, залишивши у силі вимогу здійснювати поховання померлих, проведення ритуальних обрядів з дотриманням протиепідемічних правил.

"Водночас міська комісія вирішила звернутися до обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з пропозиціями щодо визначення порядку відновлення на території міста Чернівці роботи ринків непродовольчої групи товарів, діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках просто неба, роботи магазинів непродовольчих товарів з дотриманням вимог постанов Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 року №17 та №18", - додали у міській раді.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нових випадки.

У Чернівецькій області зафіксували вже 2444 випадки COVID-19. Із них 94 людини померли, 429 пацієнтів одужали.