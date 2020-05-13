Транспорт запрацює на третьому етапі послаблення карантину - Шмигаль

Уряд планує відновлювати роботу транспорту в Україні на третьому етапі послаблення карантинних заходів.

Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на годині запитань до уряду у Верховній Раді України 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Лише на третьому етапі ми зможемо дозволити собі запроваджувати, при певних правилах, при певних дотриманнях санітарної, гігієнічної, епідеміологічної дисципліни, відновлення роботи приміського транспорту, далі - міського, далі - метро. Зараз це однозначно призведе до спалаху, який поверне Україну назад до початку карантину", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що робота метро та міжміських або приміських перевезень сприятиме швидкому поширенню COVID-19 та не дозволить локалізувати спалахи хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

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24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій також заявляв, що відомство підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень і наразі погоджує їх з Міністерством охорони здоров'я.