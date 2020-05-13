Столичний транспорт планують запустити у звичайному режимі після 22 травня - Кличко

Столична влада планує після 22 травня відновити роботу наземного громадського транспорту у звичайному режимі.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні наземний громадський транспорт столиці поки що працює в обмеженому режимі і користуватися ним можна тільки за наявності спецквитка. Ми плануємо після 22 травня відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі", - сказав Кличко.

За його словами, треба розуміти, що зупинити громадський транспорт можна за один день, але аби повністю відновити його роботу, потрібен деякий час, тобто, це робиться поступово.

"Щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту, у першу чергу - електротранспорту - трамваїв та тролейбусів", - зазначив Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні на карантин закрили навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено рух наземного транспорту в багатьох містах, роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.

Станом на 13 травня в Україні 16425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки.