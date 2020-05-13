Кличко просить уряд дозволити відкриття метро з 25 травня

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до уряду відновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.

Про це він повідомив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюсь до уряду після 22 травня, а точніше з 25 травня, бо 22 - це п'ятниця, а потім ще два вихідних, дозволити відновити роботу метро в столиці", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що все більше людей повертаються до роботи, тому в місті колапс.

Також мер столиці назвав ідею спецперепусток для проїзду в метрополітені утопічною. "Ми створимо страшенні натовпи і буде ще гірше. Тому метро має відкритися для роботи в звичному режимі...Але я хочу звернутися і до киян, що це не означає, що всі повинні кататися, як зазвичай. Тут і ваша відповідальність за дотримання дистанції, обов'язкову наявність маски, рукавичок, дотримання елементарних правил, і проїзд у транспорті тільки на роботу, в справах, за нагальної потреби", - наголосив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.