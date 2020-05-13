Перевізники протестують під Кабміном - вимагають запустити транспорт

Під будівлею Кабінету міністрів підприємці вимагають від уряду дозволити роботу транспорту в Україні, зокрема регулярні пасажирські перевезення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, під Кабміном зібралися кількасот протестувальників.

Під Кабміном підприємці вимагають запустити транспорт / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

Підприємці вимагають від уряду послабити умови карантину, зокрема дозволити міжміські автобусні пасажирські перевезення, запустити метро та повноцінно відновити роботу громадського транспорту. Протестувальники наголошують, що після послаблення деяких обмежень громадяни не мають можливості дістатися на роботу.

Біля будівлі Кабміну чергують правоохоронці.

Читайте також: У центрі Києва протестують автобусні перевізники

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

Наразі карантин продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень знята.