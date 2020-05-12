Метро і міжміське сполучення можуть відкрити до середини літа - Шмигаль

В Україні поки відмовилися від запуску метро та міжміського сполучення через велику кількість нових випадків коронавірусу.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Метро і міжміський транспорт — це дуже важливе питання. Допоки ми не пройшли цей пік, то уявіть як два мільйони людей збираються у вагонах — дуже близький контакт. Метро і міжміський транспорт може стати каталізатором поширення і розповсюдження захворювання", - додав Прем'єр-міністр.

Щодо термінів відновлення роботи метро та запуску міжміських сполучень, то Шмигаль поки прогнози робити не береться. За його словами, це можливо ще до середини літа.

Водночас Прем'єр зазначив, що міський громадський транспорт працює і у співпраці з мерами навіть збільшили його кількість.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмежувальні заходи будуть послаблені.

Фото: КМУ.