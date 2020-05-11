Шмигаль пояснив, чому медики не отримали надбавки за березень

Надбавки медикам, які працюють із хворими на коронавірус, у 300% за квітень здійснюватимуться через Національну службу здоров'я України, і проблем з виплатами не повинно бути.

Про це розповів Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляє пресслужба глави держави.

"Квітневі виплати відбуватимуться через Національну службу здоров’я України, а тому тут проблем не має бути", - сказав на нараді Шмигаль.

За інформацією пресслужби ОПУ, Президент зробив зауваження щодо затримки надбавок за березень медикам, які працюють з хворими на COVID-19. Очільник уряду пояснив, що гроші були спрямовані в регіони, однак місцева влада керувалася не цьогорічною постановою Кабміну, а документом Міністерства соціальної політики від 2003 року. Тому попри наявність коштів у регіонах виплатити їх не вдалося.

Цього тижня, за словами Шмигаля, уряд шукатиме рішення для того, щоб ці фінансові ресурси були видані медикам.

«Обов’язково ці гроші мають бути виплачені. Бюрократія, звісно, часто є перешкодою, але в цьому випадку не можна дозволити керуватися старими правилами в умовах нових викликів. Доплати мають отримати всі, хто заслужив. Якомога швидше», – наголосив Зеленський.

Як повідомив раніше на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, надбавки медикам у 300% за березень повністю виплатили лише у Полтавській області.

9 травня він заявив, що наполягатиме на ухваленні рішень кадрового характеру щодо осіб, котрі гальмують виплати надбавок у 300% медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Президент на щоденній нараді 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Фото: КМУ