Надбавки медикам за березень повністю виплатили лише на Полтавщині - Степанов

Надбавки медикам у 300% за березень повністю виплатили лише у Полтавській області.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу у Полтаві у понеділок, який транслювався на Youtube-каналі Кабміну, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми отримали інформацію станом на 8 травня щодо сплати надбавок за березень. Вони невтішні, я буду доповідати Прем'єр-міністру і Президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - це саме Полтавська область, в середньому вони сплатили кожному медичному працівнику, який працював з COVID-19 близько 21 тис. гривень. Це саме ті 300%, які вони та повинні були сплатити", - сказав Степанов.

Він зауважив, що по решті областей "будемо розбиратися". "Я впевнений, що ми доведемо це до кінця і всі наші медичні працівники отримають належну їм заробітну плату разом з надбавками", - додав Степанов.

Міністр також зауважив, що перебуває на Полтавщині у рамках робочої поїздки.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 9 травня заявив, що наполягатиме на ухваленні рішень кадрового характеру щодо осіб, котрі гальмують виплати надбавок у 300% медикам, які працюють із хворими на COVID-19.

Президент Володимир Зеленський на щоденній нараді 6 травня заявив, що вимагає знайти і покарати винних у затримці виплати обіцяних доплат медикам, які працюють з хворими на COVID-19.

Раніше на брифінгу Степанов наголосив, що всім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300% за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.