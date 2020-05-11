За добу на COVID-19 захворіли 27 дітей та 62 медики – Степанов

За минулу добу в Україні загалом захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19 416 осіб, з них 27 дітей та 62 медпрацівники. Найбільша кількість нових хворих діагностована в Києві.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«За минулу добу захворіли 416 осіб, з них 27 дітей та 62 медпрацівники. Госпіталізовано 132 особи. За останню добу зафіксовано 17 летальних випадків, при цьому 228 пацієнтів одужали. Загалом за весь час пандемії захворіли 15 648 осіб, з них 1083 дитини, а також 3026 медпрацівників», - повідомив міністр.

Він зазначив, що загалом за весь період одужали 3288 осіб, всього летальних випадків 408.

За попередню добу було здійснено 5157 досліджень методом ПЛР.

«Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ – 66, а також у Чернівецькій області – 56, у Рівненській – 52, у Львівській області – 45», - повідомив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві було виявлено 66 нових випадків коронавірусу, але не зафіксовано випадків смертей або одужань. У Київській області зафіксовано 28 нових випадків, одужали 49 хворих.

Найбільша кількість смертей за минулу добу зафіксована у Чернівецькій та Рівненській областях - по 5, на Харківщині - 3.