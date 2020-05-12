Львів послабив карантин: відкрили перукарні та стоматологічні кабінети

Сьогодні зранку у Львові міська комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення дозволити роботу перукарень, салонів краси та приватних стоматологічних кабінетів. Дозволили також роботу трьох львівських музеїв просто неба. Водночас з відкриттям магазинів одягу та взуття тут не поспішатимуть.

Про це написав на своїй сторінці в мережі Facebook мер Львова Андрій Садовий.

"За останню добу маємо 27 нових випадків захворювання на коронавірус на Львівщині (зробили 190 тестів). Бачимо, що динаміка не підвищується. Щойно міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила роботу перукарень, салонів краси, та приватних стоматологічних кабінетів", - написав Садовий.

При цьому він закликав зберігати здоровий глузд і не порушувати визначених протоколів.

"Вчора зафіксували порушення правил на одному з літніх майданчиків в центрі міста, йде мова про «Золотий колос». Сьогодні ми заборонили працювати порушникам. І так буде з усіма, хто нехтує безпекою людей", - підкреслив міський голова.

Садовий також уточнив: щодо продажу одягу та взуття є рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій про заборону роботи до 15 травня. Місто ухвалюватиме рішення щодо них виключно після позитивного рішення обласної комісії.

Відсьогодні, відповідно до рішення міської комісії з питань ТЕБ і НС, дозволена робота трьох львівських музеїв просто неба — Музею народної архітектури та побуту, «Території терору» та Личаківського кладовища, повідомляє пресслужба міської ради.

Відтак, усі три заклади розпочали роботу з чітким дотриманням усіх вимог та протоколів щодо роботи в час карантину, зокрема, організовано скринінг працівників та відвідувачів, встановлені засоби дезінфекції, забезпечена можливість безготівкової оплати тощо.

Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 09.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 798 випадків інфікування коронавірусом, з них 20 — летальні.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.