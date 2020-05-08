Львівщина три дні б’є антирекорди - 65 випадків COVID-19 за добу

У Львівській області третій день поспіль спостерігається значне збільшення випадків COVID-19 - за добу виявлено 65 нових інфікованих. Це найбільший показник по Україні, у місті збирають штаб швидкого реагування.

Про це повідомив у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

"Плюс 65 інфікованих коронавірусом на Львівщині за останню добу (з 315 досліджень). Це найбільший результат на сьогодні по Україні. Збираємо штаб швидкого реагування", - написав мер.

Він пообіцяв озвучити наступні дії після засідання штабу.

Як повідомила Галина Слічна, заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 08.00 год у Львові та на Львівщині підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, з них 18 — летальні.

18-ий пацієнт, котрий помер, - чоловік 1958 року народження, з Червонограда. Помер у лікарні у Винниках, в реанімації.

Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня. Тієї ночі пацієнта з загостренням лівобічної пневмонії госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи. Супутні захворювання — бронхіальна астма, хронічна легенева патологія.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 2848 осіб, госпіталізовані — 447, на амбулаторному лікуванні — 2431 особа, виписані — 304 особи. Зараз у лікарні перебуває 143 особи, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратах ШВЛ — 2 особи.

Як повідомляв Укрінформ, у Львові останніми днями спостерігається постійне зростання кількості інфікованих COVID-19: напередодні, 7 травня, повідомляли про 42 випадки, 6 травня - про 39.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 504 нові випадки.