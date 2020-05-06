На Львівщині виявили рекордну кількість хворих за добу — шукають причину

За минулу добу на Львівщині отримано 39 нових позитивних ПЛР-тестів на COVID-19. Це найвища кількість виявлених за одну добу з початку тестування.

Про це сказав начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, повідомляє пресслужба ЛМР.

«За минулу добу в нас 39 нових позитивних ПЛР-тестів. Такого у нас ще ніколи не було. Ця цифра змушує нас бути мобілізованими і уважно спостерігати за динамікою", - сказав Володимир Зуб.

На думку головного медика, причиною такої ситуації є сукупність факторів. З одного боку, проводять більшу кількість тестів та краще виявляють цільову групу, кому треба робити в першу чергу ці тести. З іншого боку, мешканці активніше виходять на вулицю, що теж сприяє поширенню захворювання.

"Ми повинні розуміти, що саме тестування збільшується. Ми починали з 80-ти на добу, зараз робимо 220 — 250 ПЛР-тестів за добу. А що більше ми їх робимо, то більша ймовірність виявлення позитивних результатів. У відсотках — це від 12 до 17% позитивних результатів від загальної кількості за добу проведених ПЛР-тестів. Але ця ситуація насторожує, і мусимо декілька днів поспостерігати, щоб розуміти, чи це так співпало, чи це вже така тенденція", - наголосив Володимир Зуб.

Серед 39 осіб, у яких підтверджено наявність коронавірусу, найбільше мешканців Львова - 24.

Станом на 6 травня у Львові та на Львівщині підтверджено 553 випадки інфікування коронавірусом, з них 16 — летальні. 116 пацієнтів одужали.