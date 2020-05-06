У Києві підтвердили ще 68 випадків коронавірусу, з них 17 - у Києво-Печерській лаврі

На сьогодні в Києві вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

Про це під час брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, зросла ще на 68 людей, троє з них - медики. На сьогодні у столиці вже 1651 підтверджений випадок захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли: 21 жінка віком від 23 до 76 років і дівчинка чотирьох років та 45 чоловікiв віком від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років.

Кличко повідомив, що 17 із випадків, підтверджених за минулу добу, - в Києво-Печерській лаврі.

Як повідомлялося, станом на 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків.