В Україні зафіксували 13184 випадки COVID-19, за добу - 487

В Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 487 осіб... Загалом за весь час пандемії захворіло 13184 людини, з них 905 дітей та 2251 медпрацівник" , - сказав Степанов.

За добу захворіло 24 дитини та 72 медпрацівника, госпіталізовано 118 осіб. З 5 травня зафіксовано 11 летальних випадків, більшість померлих мали супутні захворювання. 118 пацієнтів одужали.

Загалом з початку пандемії в Україні одужало 2097 осіб, 327 людей померли.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 6 303 тестувань методом ПЛР.