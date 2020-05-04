Масове тестування на COVID-19 в Україні можуть почати після запуску транспорту

Масове тестування населення України на наявність коронавірусної інфекції може знадобитися після відновлення транспортного сполучення.

Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв'ю "PravdaTUT Lviv".

"Ми ще не готові до повального тестування. Ми, можливо, якщо будемо виходити на відкриття транспортного сполучення, будемо змушені на такі речі піти, але поступово. Поки в нас немає ще стовідсоткової заповненості так званих лікарень першої хвилі, Віктор (головний держсанлікар Віктор Ляшко - ред.) вважає, і я його підтримую, що ми поки можемо обходитися тим тестуванням, яке проводиться", - зазначив урядовець.

За його словами, в Україні щодня збільшується кількість тестувань на коронавірус. Міністр висловив думку, що вже у перших числах травня буде досягнуто цифри у 10 тисяч тестувань на добу.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 4 травня продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня відбудеться його пом’якшення.

Станом на 4 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 331 випадок COVID-19, зокрема 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Фото: АА