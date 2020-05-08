В Україні зафіксували 14 195 випадків коронавірусу, за добу - 504

В Україні на 8 травня зафіксовано 14 195 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 504 нових випадків.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 504 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 14 195 людей, з них 977 дітей та 2758 медпрацівників" , - сказав Степанов.

Він зазначив, що за добу захворіло 44 дитини та 98 медпрацівників, госпіталізовано 237 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок, 310 пацієнтів одужало.

Загалом з початку пандемії одужало 2706 осіб, 361 людина померла.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 7 763 тестувань методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована в Львівській, Чернівецькій, Закарпатській областях та місті Київ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 травня у світі зафіксовано 3 917 564 випадки коронавірусу, 270 720 людей загинули та 1 344 120 - одужали.