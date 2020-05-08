В Україні зафіксували 14 195 випадків коронавірусу, за добу - 504
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"За минулу добу захворіло 504 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 14 195 людей, з них 977 дітей та 2758 медпрацівників" , - сказав Степанов.
Він зазначив, що за добу захворіло 44 дитини та 98 медпрацівників, госпіталізовано 237 осіб. Зафіксовано 21 летальний випадок, 310 пацієнтів одужало.
Загалом з початку пандемії одужало 2706 осіб, 361 людина померла.
За словами Степанова, за попередню добу здійснено 7 763 тестувань методом ПЛР.
За останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксована в Львівській, Чернівецькій, Закарпатській областях та місті Київ.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 травня у світі зафіксовано 3 917 564 випадки коронавірусу, 270 720 людей загинули та 1 344 120 - одужали.