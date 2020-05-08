У світі - 3,9 мільйона випадків коронавірусу, одужали понад 1,3 мільйона

Станом на ранок 8 березня у світі зафіксовано 3 917 564 випадки коронавірусу, зокрема 270 720 осіб загинули і 1 344 120 одужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

За добу було виявлено 3 920 нових випадків захворювання, 294 людини загинули.

У США зафіксовано 1 292 623 випадки COVID-19, зокрема 76 928 летальних і 217 250 разів одужання.

В Іспанії та Італії зареєстрували 256 855 і 215 858 випадків, а у Великій Британії 206 715.

У Китаї був зафіксований один новий випадок, все так захворіли 82 886 осіб, одужали 77 993.

Найбільшу кількість нових випадків за сьогодні виявили в Мексиці — 1 982 (29 616 всього), там же за нову добу загинули 257 осіб. Також більше тисячі нових випадків зафіксували в Пакистані, там зараз налічується 25 837 хворих.

Фото: Photo CTK