Мер Дніпра анонсував онлайн-акції до річниці перемоги над нацизмом

У місті Дніпрі 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною відзначать, зокрема, онлайн-розповідями про тодішніх і нинішніх героїв.

Про це у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов.

“У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною та її сателітами. Навіть залишаючись удома, ми разом вшануємо пам‘ять полеглих за свободу бійців і подякуємо всім нашим героям - тодішнім і нинішнім”, - зазначив Філатов.

Він анонсував низку святкових заходів, запропонувавши, зокрема, розповісти історії родичів чи знайомих - ветеранів Другої світової та тих, хто нині захищає країну від агресії.

Сам Філатов розповів про свого діда з материнського боку Трохима Федорова, який загинув під Вітебськом у 1943 році.

Мер пообіцяв, що ім'я кожного з героїв розповідей буде відтворене лазерною проєкцією на будівлі міськради.

“Також прошу стежити за повідомленнями мерії, де буде повний розклад заходів і онлайн-трансляцій на 8 і 9 травня. Давайте святкувати 75-ту річницю Великої Перемоги разом!”, - закликав мер.

Як повідомлялося, Борис Філатов заявив, що у Дніпрі акції “Безсмертного полку” категорично не буде, однак свято місто відзначить якнайкраще.