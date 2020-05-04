Мер Дніпра анонсував онлайн-акції до річниці перемоги над нацизмом
Про це у Facebook написав міський голова Дніпра Борис Філатов.
“У карантині ми чи ні, Дніпро за будь-яких обставин відзначатиме 75-річчя Великої Перемоги над нацистською Німеччиною та її сателітами. Навіть залишаючись удома, ми разом вшануємо пам‘ять полеглих за свободу бійців і подякуємо всім нашим героям - тодішнім і нинішнім”, - зазначив Філатов.
Він анонсував низку святкових заходів, запропонувавши, зокрема, розповісти історії родичів чи знайомих - ветеранів Другої світової та тих, хто нині захищає країну від агресії.
Сам Філатов розповів про свого діда з материнського боку Трохима Федорова, який загинув під Вітебськом у 1943 році.
Мер пообіцяв, що ім'я кожного з героїв розповідей буде відтворене лазерною проєкцією на будівлі міськради.
“Також прошу стежити за повідомленнями мерії, де буде повний розклад заходів і онлайн-трансляцій на 8 і 9 травня. Давайте святкувати 75-ту річницю Великої Перемоги разом!”, - закликав мер.
Як повідомлялося, Борис Філатов заявив, що у Дніпрі акції “Безсмертного полку” категорично не буде, однак свято місто відзначить якнайкраще.