Показник імунізації в Україні через карантин знизився на 20-40% - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що карантин не є приводом пропускати щеплення, та закликає батьків вакцинувати дітей.

Про це Степанов написав у Facebook.

"Карантин – не привід "прогулювати" щеплення. Навпаки! Приклад пандемії COVID-19 вкотре довів життєву необхідність захищати організм. І кращого способу, ніж вакцинація, поки що не винайдено", - зазначив міністр.

За його даними, через карантин показник імунізації в Україні "критично знизився" - на 20-40% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

"При цьому індекс репродукції, наприклад, КОВІДу (R – параметр, яким визначається кількість людей, які можуть бути заражені хворим на той чи інший вірус) складає 1,94–5,7, а паротиту = 10–12, кору = 12–18. Просто уявіть, з якою швидкістю розповсюджуватимуться ці віруси, якщо не сформувати колективний імунітет", - пояснив Степанов.

Він звернувся до всіх батьків, діти яких не мають протипоказань до щеплень, "іти та захищати своїх дітей згідно з календарем".

Також міністр закликав керівників медичних закладів і сімейних лікарів максимально активізувати інформаційну кампанію з приводу актуальності імунізації та наявності вакцин у поліклініках.

Міністр додав, що всі голови ОДА та керівники ДОЗів мають завдання створити безпечні умови для процесу вакцинації в регіонах.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів запровадив з 22 травня до 22 червня адаптивну модель карантину в Україні.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19, у тому числі 339 – за останню добу.