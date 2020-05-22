Вакцинацію дітей проти кору не зупинили, але вона зменшилася на 20% - нарада у Президента

Вакцинація дітей проти кору, правця та інших хвороб попри епідемію коронавірусу не припинялася, але кількість щеплень зменшилася на 20%.

Про це Президенту Володимиру Зеленському повідомили на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, інформує пресслужба глави держави.

"Нині кількість вакцинувань зменшилася на 20%. І це може призвести до спалаху згаданих хвороб у найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні.

«Важливо, щоб ви донесли це до людей. Адже кір, правець, туберкульоз – настільки ж важкі хвороби, не менш небезпечні, ніж коронавірусна інфекція. Треба пояснити українцям, що вакцинація важлива й зараз», – зазначив Зеленський.

За даними ОП, Міністерство охорони здоров'я також закликатиме батьків не ігнорувати щеплення.