В Україні знизилися показники імунізації населення - Степанов

В Україні знизилися показники імунізації населення - Степанов

Укрінформ
В Україні відбулося зниження показників родинної імунізації.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ми отримали дані за перший квартал щодо показників родинної імунізації, і нас непокоїть та ситуація, яка відбувається в цілому по Україні та регіонах. Виходячи з даних у першому кварталі ми бачимо зниження показників родинної імунізації загалом на 5 %. А те, що стосується імунізації на кір, краснуху та паротит, на наше переконання, вона є критичною, зниження на 20 %", - сказав Степанов.

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Він зазначив, що сьогодні буде підписаний лист на адресу голів обласних державних адміністрацій, щоб вони поставили на контроль цей процес.

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