Шмигаль: Треба збільшувати кількість транспорту з 11 травня

З 11 травня необхідно збільшувати у містах кількість функціонуючого громадського транспорту, щоб працівники закладів, які відкриються, могли дістатися на роботу.

Про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Треба збільшувати кількість громадського транспорту з 11 травня для того, щоб забезпечити можливість добиратись до місць роботи для того бізнесу, який вже буде відкритий і, відповідно, тут кожне місто має розумно і адаптивно підходити до забезпечення роботи громадського транспорту", - сказав Шмигаль.

Він додав, що запуск роботи громадського транспорту планується в рамках концепції адаптивного карантину і наголосив на спільній відповідальності з місцевою владою.

Шмигаль звернув увагу, що громадський транспорт, особливо у великих містах, є ризиком отримання одразу сотень нових хворих і тому необхідно діяти поступово в цілях безпеки.

"Кожен міський голова, в тому числі великих міст, несе особисту відповідальність за ситуацію у кожному місті і за режим роботи громадського транспорту. Зі сторони Кабміну і Міністерства охорони здоров’я всі алгоритми і процедури за потреби будуть розтлумачені додатково", - зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 22 травня, але з 11 травня частина обмежень буде знята. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 4 травня з умовою дводенного доопрацювання постанови.

Від 11 травня в Україні буде дозволено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, відновлять роботу заклади роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, окрім зон харчування, або дитячих зон, або зон розваг в ТРЦ, заклади харчування на винос, літні майданчики в кафе та ресторанах, які заходиться під відкритим небом, буде дозволено відновити тренування спортивних команд на спортивних базах, відновлять роботу стоматологічні клініки, нотаріуси, адвокати, аудитори, перукарні, салони краси.

Міністерство охорони здоров’я також оприлюднило рекомендації для відновлення роботи з 11 травня низки закладів, а також правил відвідування зон відпочинку.

Станом на ранок 6 травня в Україні зафіксовано 13184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків та 11 смертей. Загалом з початку пандемії одужало 2097 осіб, 327 людей померли.

Фото: КМУ